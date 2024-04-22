Сегодня, 22 апреля, на трассе в Ростовской области во время страшной аварии, участниками которой стали пассажирский автобус и два легковых автомобиля, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около восьми часов утра на 9 км автодороги «Новочеркасск – Багаевская». По предварительной информации, водитель автобуса «Нефаз», ехавший по маршруту «Новочеркасск — пос. Донской» врезался в стоящий на проезжей части неисправный автомобиль «ВАЗ-2112». А тот по инерции отбросило на остановившийся для оказания технической помощи и буксировки автомобиль «Daewoo Nexia».

В результате ДТП погиб 20-летний парень, который в момент столкновения находился между автомобилями «ВАЗ» и «Daewoo Nexia» и оказывал техпомощь. Получили травмы и были доставлены в больницу 20-летний водитель и 19-летний пассажир «ВАЗа», а также 20-летний пассажир «Daewoo Nexia». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области