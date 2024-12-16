Поезд на паровозной тяге запустят на новогодние праздники по маршруту Ростов – Таганрог

В период новогодних праздников поезд на паровозной тяге «Таганрогский экспресс» совершит праздничные рейсы по маршруту Ростов – Таганрог – Ростов.

Рейсы запланированы на 28 и 29 декабря 2024 года, на 3, 4 и 5 января 2025 года, сообщает донской Минтранс.

С вокзала Ростов-Пригородный состав будет отправляться в 09.35, прибывать на станцию Таганрог-Пассажирский в 11.31. Обратное отправление из Таганрога запланировано на 16.20, прибытие в Ростов — в 18.18.

Для пассажиров «Таганрогского экспресса» организуют праздничную программу. В Ростове гостей проводят аниматоры, а во время поездки будут проводиться конкурсы. На перроне в Таганроге пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Для оформивших экскурсионный тур подготовлена программа с обзорной автобусной экскурсией по Таганрогу, хороводами и конкурсами, посещением детского спектакля в театре имени А.П. Чехова.

Фото Минтранс РО