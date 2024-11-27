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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Займись спортом!»

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Конкурс «Займись спортом!» – всероссийский конкурс среди детей и подростков на лучший спортивный проект. Конкурс проводился Министерством спорта Российской Федерации в рамках информационно-коммуникационной кампании федерального проекта «Спорт – норма жизни» и приурочен к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

#В стране

Одной из ключевых задач конкурса является популяризация спорта и здорового образа жизни среди населения, особенно у молодого поколения. Всего на конкурс поступило более 100 заявок со всей страны, в них дети и подростки представили проекты популяризации спорта в среде сверстников.

Первое место заняла дзюдоистка Варвара Капитанова из города Мичуринска Тамбовской области. Проект «Я – спортсмен и ты – спортсмен!», инициированный Варварой, направлен на привлечение детей к физической культуре через мастер-классы и участие в спортивных мероприятиях. Варвара также работает с несовершеннолетними в трудной жизненной ситуации, вдохновляя их заниматься спортом и улучшать свою жизнь. Благодаря её усилиям количество детей, занимающихся физической культурой в Мичуринске, увеличилось более чем в четыре раза.

Второе место заняла Виктория Суборь, родом из села Гащенки, Свободненского района Амурской области. Виктория – участница детского объединения «Картинг» МБО ДО Задонского Дома школьника, которое развивает картинг как вид спорта, привлекает подростков к автомобильному спорту и тем самым решает проблему занятости молодежи в свободное время. По словам Виктории основная цель проекта заключается в формировании личностных качеств у детей и подготовке будущих спортсменов-картингистов. Занятия картингом предоставляют подросткам возможность безопасно управлять транспортом, развивают технические и физические навыки, а также помогают выбрать профессию.

Третье место досталось братьям Андрею и Петру Львовым из Нижегородской области. Андрей и Петр Львовы из Сарова заинтересовали своих одноклассников в рогейне ( спортивном ориентировании), сняв обучающее видео и организовав собственные соревнования в родном городе. Для этого они разработали маршрут с контрольными пунктами и привлекли более 20 команд к участию. Это стало успешным стартом для популяризации рогейна как спорта среди сверстников.

Финалистами конкурса «Займись спортом» стали восемь ребят из Волгоградской, Липецкой областей, Нижневартовска, Нефтеюганска, Республики Бурятия, Республики Коми, а также воспитанники АНОО «Президентский лицей «Сириус» (Департамент дошкольного образования).

Узнать больше о финалистах конкурса можно на сайте федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Награждение состоится по месту жительства победителей и призеров конкурса. В торжественном награждении примут участие представители Министерства спорта РФ, олимпийские чемпионы и известные общественные деятели региона.

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Таганрогская правда
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