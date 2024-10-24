Подростки из Таганрога и Донецка вместе прошли патриотический квест

Двухдневный фестиваль «Россия — наш общий дом» встретил участников в детском санаторном оздоровительном комплексе «Мир». В рамках проекта «Содружество Добрых городов» соревновались команды ребят из Таганрога и Донецка (ДНР).

Спортивно-патриотический квест стал важным этапом в программе встречи. В собранных для игры четырех равноценных командах («Ермак», «Гномики», «Колесо» и «Марк-2») выясняли, кто самый спортивный, активный, любознательный, и какая команда — самая дружная.

Воспитанники Таганрогского социального приюта для детей и подростков — это ребята из «группы риска», находящиеся в трудной жизненной ситуации. С ними встретились подростки из военно-патриотического клуба «Ермак» Донецка. В фестивале участвовали около 60 человек. Наших ребят поддерживали директор приюта, Федор Раут, руководитель АНО семейный центр «ЛАД» — Светлана Канюка и волонтеры.

В числе других почетных гостей приветствовал ребят и организаторов настоятель Ильинского храма Таганрога иерей Павел Дудоладов — он пожелал доброго начала фестивалю.

Целью программы встречи стала помощь в формировании и укреплении социально-активной жизненной позиции подрастающего поколения, в том числе, в новых субъектах России. Также уделялось немалое внимание возрождению семейных, исторических, традиционных ценностей. Важным стало и теплое общение ребят между собой в процессе игры на открытых площадках и в спортивных залах санатория, получение новых знаний.

Во время театрализованной музыкальной программы «Мой любимый город» соревнующиеся представили «визитки» — творческие номера, познакомившись поближе с историей городов – участников фестиваля. Продолжил программу квест-путешествие по станциям, среди которых действовали такие: «Военное дело» («Ермак»); пограничная «Служу России!», фольклорная, «Основы безопасности» (военно-спортивный патриотический клуб «Ставрос»); кулинарная, танцевальная (танцы народов России). Выполняя задания, ребята добывали буквы, а руководитель каждой станции имел возможность подарить лучшей на его взгляд команде еще одну. Больше других букв насобирали команды «Ермак» и «Гномики», а после сложили такое важное для каждого из нас слово — «Россия».

Победила дружба: каждый участник получил свою номинацию: «Самые эрудированные», «Лучшие в танцах», «Лучшие в кулинарии», «Самые бдительные» и так далее. А потом детвора играла в футбол и пионербол, и продолжалась разнообразная и насыщенная культурная программа.

На следующий день ребята вместе провели утреннюю гимнастику, участвовали в спортивных играх и посмотрели показательные выступления клуба «Ермак». Гости из Донецка собирали и разбирали автомат Калашникова, вязали сложные узлы из репшнура, разжигали костер, демонстрировали рукопашный бой.

«Мне очень понравилась встреча с «Ермаком». Также запомнилась станция, которую подготовили ребята из кафе «Шаурма «Перец», мы там делали сэндвичи! Выступали, танцевали, а еще я прочла стих. Со сцены пела девушка, Виктория, и произвела на меня большое впечатление. Вечером провели дискотеку, во время которой состоялись игры, и я выиграла небольшую аудиоколонку! Здорово было и на вечерней встрече «Свеча», где мы делились переживаниями, вспоминая день. А после пели песни и угощались пиццей», – рассказала о впечатлениях от поездки воспитанница социального приюта Настя.

Ее поддержала еще одна участница соревнований, Аня:

«Встреча с клубом «Ермак» получилась очень интересной. Понравились соревнования, танцевать на дискотеке, игры и «Свеча», где мы пили чай и лучше узнали друг друга».

Поездка состоялась при поддержке Попечительского совета социального приюта для детей и подростков Таганрога (председатель Сергей Ярызько), Алексея Хруленко, генерального директора СЗ «МОНТАЖЖИЛСТРОЙ» и депутата городской Думы Таганрога Владимира Лаптева.

А вместе с детьми увлеченно делали сэндвичи, готовили чай во время квеста, а вечером угощали пиццей сотрудники кафе «Шаурма «Перец» благодаря инициативе её директора, Сергея Шиганяна. Также поддержали фестиваль социальные партнеры: РООИ «РУСИЧИ», АНО Семейный центр «ЛАД», ЮСОК «МИР», ВПК «Ставрос» в Таганроге и Пограничное отделение ФСБ России в Таганроге.

Марина Даренская, фото предоставлено Светланой Канюка