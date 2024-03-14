Главная » Культура

Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» встретились с известным российским певцом

На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Артист Евгений Григорьев, известный как Жека, пригласил на концерт в Ростове семьи, находящиеся на сопровождении филиала фонда.

Культура

Во время шоу артист исполнил знаменитые «Когда не нужно лишних слов», «1000 дорог», «Цвет Шафрана». И ещё много песен о любви, счастье, надежде и вере, трогающих и сердце, и душу.

После зажигательного выступления музыкант встретился со зрительницами. Они тепло пообщались, сделали памятные фотографии. Жека оставил автографы и поздравил с прошедшим весенним женским праздником.

Фото Фонда «Защитники Отечества»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
концерт новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика