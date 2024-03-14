Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» встретились с известным российским певцом

Артист Евгений Григорьев, известный как Жека, пригласил на концерт в Ростове семьи, находящиеся на сопровождении филиала фонда.

Во время шоу артист исполнил знаменитые «Когда не нужно лишних слов», «1000 дорог», «Цвет Шафрана». И ещё много песен о любви, счастье, надежде и вере, трогающих и сердце, и душу.

После зажигательного выступления музыкант встретился со зрительницами. Они тепло пообщались, сделали памятные фотографии. Жека оставил автографы и поздравил с прошедшим весенним женским праздником.

Фото Фонда «Защитники Отечества»