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Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» побывали на спектаклях в Таганроге

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Они посетили Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова и увидели спектакли: «Три сестры», «Как Настенька чуть кикиморой не стала», «Три Ивана», «Д-Р», «Примадонны», «Сказка старого замка» и «Джек».

Культура

Гости подчеркнули, что получили незабываемые впечатления и положительные эмоции. Они также поблагодарили за организацию посещения спектаклей. 

Возможность посещения культурных мероприятий в одном из старейших и любимых зрителями театров на юге России появилась благодаря договоренности филиала фонда с руководством театра, — рассказала социальный координатор филиала фонда в Неклиновском районе Марина Макыева.

Всего театр посетили 19 подопечных филиала фонда. Это ветераны специальной военной операции и семьи погибших защитников, находящиеся на сопровождении в Неклиновском районе.

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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