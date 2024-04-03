Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» побывали на спектаклях в Таганроге

Они посетили Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова и увидели спектакли: «Три сестры», «Как Настенька чуть кикиморой не стала», «Три Ивана», «Д-Р», «Примадонны», «Сказка старого замка» и «Джек».

Гости подчеркнули, что получили незабываемые впечатления и положительные эмоции. Они также поблагодарили за организацию посещения спектаклей.

Возможность посещения культурных мероприятий в одном из старейших и любимых зрителями театров на юге России появилась благодаря договоренности филиала фонда с руководством театра, — рассказала социальный координатор филиала фонда в Неклиновском районе Марина Макыева.

Всего театр посетили 19 подопечных филиала фонда. Это ветераны специальной военной операции и семьи погибших защитников, находящиеся на сопровождении в Неклиновском районе.

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»