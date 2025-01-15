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Поддержка участников СВО станет приоритетом на весенней сессии «Единой России»

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Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, такое поручение дал Президент России Владимир Путин.

#В стране

Так, например, в планах расширить правовые основания для получения статуса ветерана боевых действий и распространить его на тех, кто сражается с врагом в Курской области. По мнению Владимира Якушева, этот правовой пробел устранят на ближайших заседаниях Госдумы.

«Идёт работа над расширением социальных гарантий для бойцов и их семей. В частности, в вопросах продления срока принятия наследства и установления военных пенсий для военнослужащих воинских формирований ДНР и ЛНР. Планируется также принять наш законопроект, устанавливающий отпуск до 35 календарных дней для членов семьи раненого участника СВО», — заявил секретарь Генсовета.

Не обойдут стороной на Съезде партии и тему борьбы с цифровым мошенничеством. Уже на ближайших заседаниях Госдумы будет рассмотрен законопроект, который предусматривает ввод «периода охлаждения» при выдаче необеспеченных потребительских кредитов на большие суммы. На банки и Бюро кредитных историй ляжет обязательство обмениваться актуальной информацией по поступившим от клиентов заявкам на займы в режиме реального времени.

Также «Единая Россия» намерена внести законопроект, посвящённый профилактике травли подростков.  В документе, в частности, будут прописаны меры ответственности тех, кто занимается буллингом. 

В социальной сфере партия планирует обеспечить продление программы маткапитала. По поручению Президента она будет действовать до 2030 года.

Фото er.ru

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Таганрогская правда
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