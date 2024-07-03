3 июня на некоторых улицах Таганрога и в двух близлежащих хуторах ограничена подача воды. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на Мариупольском шоссе, 27/2. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Сергея Шило, Сызранова и Мариупольском шоссе. Ориентировочно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся в переулке Сельском, 14. Водоснабжение осуществляется пониженным давлением в хуторах Дарагановка и Герасимовка. Примерно до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова