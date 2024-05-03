Под Таганрогом суд рассмотрит дело 19-летнего жителя села Покровское, который повредил два портрета участников Великой Отечественной войны на Аллее Героев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

27 апреля в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении Вадима Коваля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, — пишет источник.

Напомним, что инцидент произошел 13 апреля в селе Покровское. По данным следствия, фигурант повредил портреты Письменного Григория Лукьяновича и Ерохина Николая Андреевича, нанеся по ним удары кулаком правой руки и проломив пластиковые щиты, на которых они были распечатаны.

Своими действиями обвиняемый причинил ущерб историко-культурному значению объекта, а также имущественный вред на сумму 11 192 рубля муниципальному образованию «Покровское сельское поселение», по инициативе и за счет средств которого указанные портреты были установлены.

Фото neklinovsky.ros.sudrf.ru