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Под Таганрогом жителя села осудят за порванные на Аллее Героев портреты

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Под Таганрогом суд рассмотрит дело 19-летнего жителя села Покровское, который повредил два портрета участников Великой Отечественной войны на Аллее Героев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

27 апреля в Неклиновский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении Вадима Коваля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ, — пишет источник.

Напомним, что инцидент произошел 13 апреля в селе Покровское. По данным следствия, фигурант повредил портреты Письменного Григория Лукьяновича и Ерохина Николая Андреевича, нанеся по ним удары кулаком правой руки и  проломив пластиковые щиты, на которых они были распечатаны.

Своими действиями обвиняемый причинил ущерб историко-культурному значению объекта, а также имущественный вред на сумму 11 192 рубля муниципальному образованию «Покровское сельское поселение», по инициативе и за счет средств которого указанные портреты были установлены.

Фото neklinovsky.ros.sudrf.ru

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