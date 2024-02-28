В Неклиновской районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя хутора Николаево-Отрадное, который деревянной палкой до смерти избил свою сожительницу.

Преступление было совершено в декабре минувшего года. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигурант во время совместного застолья поссорился со своей сожительницей и нанес ей множественные удары руками, ногами и деревянной палкой по голове и туловищу. Женщину доставили в больницу, но она, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

Мужчина был задержан и помещен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Сейчас материалы направляются в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru