Под Таганрогом взрывотехники МЧС обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Опасный снаряд обнаружен в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области, в 700 метрах от населенного пункта.

«При проведении земляных работ в селе Николаевка был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны — авиабомба ФАБ-100. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез боеприпас весом в 100 кг на безопасное место и успешно подорвал», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Специалисты областных служб экстренного реагирования напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо обозначить место подручными средствами и незамедлительно сообщить о находке. Боеприпасы запрещается поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер. Телефон для вызова спасательных служб – 112.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО