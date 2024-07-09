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Под Таганрогом взрывотехники МЧС обезвредили стокилограммовую авиабомбу

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Опасный снаряд обнаружен в селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области, в 700 метрах от населенного пункта.

Новости Таганрога

«При проведении земляных работ в селе Николаевка был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны — авиабомба ФАБ-100. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез боеприпас весом в 100 кг на безопасное место и успешно подорвал», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Специалисты областных служб экстренного реагирования напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо обозначить место подручными средствами и незамедлительно сообщить о находке. Боеприпасы запрещается поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер. Телефон для вызова спасательных служб – 112.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

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безопасность МЧС Ростовская область спасатели
Таганрогская правда
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