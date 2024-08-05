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Под Таганрогом выявили 1000 тонн подсолнечника, зараженного семенами амброзии

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Партия отправлена на переработку.

Новости Таганрога

Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно со специалистами Донского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили партию подсолнечника общим весом в 1000 тонн, которая хранилась на складе юридического лица в Матвеево-Курганском районе. В результате было выявлено заражение подсолнечника опасным карантинным растением — амброзией полыннолистной.

По данному факту владельцу сельхозпродукции объявлено предостережение. В сообщении ведомства говорится, что зараженная партия подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию «лишения карантинных объектов жизнеспособности».

Россельхознадзор предупреждает, что семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений и, попадая в почву, засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Они угнетают культурные растения и снижают плодородие почвы.

Фото: Россельхознадзор по Ростовской области

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Таганрогская правда
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