Под Таганрогом выявили 1000 тонн подсолнечника, зараженного семенами амброзии

Партия отправлена на переработку.

Сотрудники регионального Россельхознадзора совместно со специалистами Донского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проверили партию подсолнечника общим весом в 1000 тонн, которая хранилась на складе юридического лица в Матвеево-Курганском районе. В результате было выявлено заражение подсолнечника опасным карантинным растением — амброзией полыннолистной.

По данному факту владельцу сельхозпродукции объявлено предостережение. В сообщении ведомства говорится, что зараженная партия подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию «лишения карантинных объектов жизнеспособности».

Россельхознадзор предупреждает, что семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений и, попадая в почву, засоряют полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Они угнетают культурные растения и снижают плодородие почвы.

Фото: Россельхознадзор по Ростовской области