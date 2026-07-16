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Под Таганрогом угонщик поджег машину, чтобы скрыть следы преступления

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Злоумышленник проник в автомобиль, который владелец оставил у двора с ключом зажигания в замке.

Новости Таганрога

Под Таганрогом, в Неклиновском районе полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. В дежурную часть отдела МВД обратился 34-летний потерпевший, который сообщил, что его Skoda Octavia пропала с места парковки возле дома. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника. Как выяснилось, ночью он гостил у знакомых в районном центре и решил вернуться домой в соседний населенный пункт. Заметив припаркованную Skoda, он через незапертую водительскую дверь проник в салон. Ключ зажигания оказался оставлен владельцем в замке, поэтому подозреваемый смог завести двигатель и начать движение. Чтобы скрыть следы преступления, он выехал в поле за пределами населенного пункта и поджег автомобиль.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Кроме того, после проведения пожарно-технической экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.

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Таганрогская правда

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