Под Таганрогом суд рассмотрит дело об умышленной порче водовода двумя рабочими  

Под Таганрогом будут судить двух мужчин, обвиняемых в умышленном повреждении водопровода. В результате действий фигурантов местные жители остались без воды.

Как сообщили в пресс-службе Неклиновского районного суда, в 2024 году обвиняемые проводили ремонтные работы на водоводе. По версии следствия, у них внезапно возник преступный умысел, направленный на повреждение чужого имущества. Мужчины понимали, что их действия могут привести к опасным последствиям — жители останутся без жизненно важного ресурса. И тем ни менее, в результате их целенаправленного вмешательства конструкции водовода были разрушены, а прилегающий участок земли оказался затоплен и размыт.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Уголовное дело уже поступило на рассмотрение в Неклиновский районный суд.

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