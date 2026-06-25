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Под Таганрогом суд рассмотрит дело об умышленной порче водовода двумя рабочими  

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Под Таганрогом будут судить двух мужчин, обвиняемых в умышленном повреждении водопровода. В результате действий фигурантов местные жители остались без воды.

Новости Таганрога

Как сообщили в пресс-службе Неклиновского районного суда, в 2024 году обвиняемые проводили ремонтные работы на водоводе. По версии следствия, у них внезапно возник преступный умысел, направленный на повреждение чужого имущества. Мужчины понимали, что их действия могут привести к опасным последствиям — жители останутся без жизненно важного ресурса. И тем ни менее, в результате их целенаправленного вмешательства конструкции водовода были разрушены, а прилегающий участок земли оказался затоплен и размыт.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ  — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Уголовное дело уже поступило на рассмотрение в Неклиновский районный суд.

Фото rostov.sledcom.ru 

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Таганрогская правда

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