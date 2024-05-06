Под Таганрогом стартовала первая смена «Молодой волны»

Молодежный образовательный форум проходит на Дону уже 12 лет.

В Неклиновском районе Ростовской области, под Таганрогом, состоялось официальное открытие молодежного форума «Молодая волна» — традиционное образовательное мероприятие, которое проводится на Дону уже 12 лет и второй год подряд — под эгидой «Движения первых». Форум реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Молодежь России», ообщает правительство региона.

Ожидается, что в этом году «Молодая волна» в ходе трех смен примет около 1,5 тысячи ребят из Южного федерального округа, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Тематические направления форума: «Достигай и побеждай», «Береги планету», «Найди призвание», «Дерзай и открывай», «Умей дружить», «Открывай страну», «Создавай и вдохновляй», «Служи Отечеству», «Учись и познавай», «Расскажи о главном», «Благо твори».

Всего за многолетнюю историю «Молодой волны» ее участниками стали более десяти тысяч человек, реализовано более 70 различных образовательных направлений, а гостями форума стали более тысячи спикеров и экспертов.

Фото: donland.ru