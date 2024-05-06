Главная » #Образование

Под Таганрогом стартовала первая смена «Молодой волны»

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Молодежный образовательный форум проходит на Дону уже 12 лет.

#Образование

В Неклиновском районе Ростовской области, под Таганрогом, состоялось официальное открытие молодежного форума «Молодая волна» — традиционное образовательное мероприятие, которое проводится на Дону уже 12 лет и второй год подряд — под эгидой «Движения первых». Форум реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Молодежь России», ообщает правительство региона.

Ожидается, что в этом году «Молодая волна» в ходе трех смен примет около 1,5 тысячи ребят из Южного федерального округа, а также ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Тематические направления форума: «Достигай и побеждай», «Береги планету», «Найди призвание», «Дерзай и открывай», «Умей дружить», «Открывай страну», «Создавай и вдохновляй», «Служи Отечеству», «Учись и познавай», «Расскажи о главном», «Благо твори».

Всего за многолетнюю историю «Молодой волны» ее участниками стали более десяти тысяч человек, реализовано более 70 различных образовательных направлений, а гостями форума стали более тысячи спикеров и экспертов.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
молодежныйфорум новости образование Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru