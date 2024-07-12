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Под Таганрогом собака защитила 11-летнюю девочку от змеи

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11 июля во двор частного подворья в селе Русская Слободка Неклиновского района заползла змея, достаточно внушительных размеров. Первым на нее отреагировал домашний пёс.

Новости Таганрога

Когда змея появилась во дворе, в доме находилась 11-летняя девочка. Собака находилась рядом и не подпускала к ней свою маленькую хозяйку. Ребенок, испугавшись, позвонил маме. Женщина обратилась в службу 112 и попросила помощи.

Спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде получили сообщение, возвращаясь с проведения профилактической работы в детском оздоровительном центре «Спутник».

Оперативно они прибыли на место происшествия.

«Спасателей «встретили» отважный пёс, испуганный ребёнок и непрошенный аспид. Последний был помещен в мешок и отпущен на свободу подальше от жилых домов», — сообщили в ведомстве.

Фото: ВК ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

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Таганрогская правда
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