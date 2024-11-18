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Под Таганрогом прошли соревнования по программированию беспилотников «Аэробот»

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Их традиционно организовал НИИ робототехники ЮФУ.

#Технологии

18 ноября на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Ромашка» под Таганрогом прошли пятые Всероссийские соревнования в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами.

Организаторами выступили НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ при поддержке Минобрнауки РФ и Фонда перспективных исследований, сообщили в пресс-службе Южного федерального университета.

Основные цели соревнований — совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности России, внедрение инновационных разработок и проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники, а также расширение взаимодействия и обмена информацией между структурами, специализирующимися на беспилотных летательных аппаратах.

В мероприятии приняли участие 16 команд из Москвы, Нальчика, Томска, Ставрополя, Ростова-на-Дону и Таганрога.

«Здорово, что «Аэробот» остаётся платформой, которая из года в год собирает в ЮФУ неравнодушных инженеров со всей страны. Соревнования являются нашей визитной карточкой», — подчеркнул проректор по стратегическому развитию и исследовательской деятельности ЮФУ Евгений Муханов.

По результатам соревнований успеха добились впервые приехавшие в Таганрог две команды Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь). Главный приз достался совместной команде «ДронКам», представляющей ООО «ТК Полюс» (Томск) и ООО «Дронкам» (Москва).

Фото: sfedu.ru

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