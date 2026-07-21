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Под Таганрогом при столкновении двух автомобилей погиб 66-летний водитель одного из них

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Оба авто съехали в кювет и опрокинулись.

Новости Таганрога

Под Таганрогом, в Неклиновском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Один человек погиб и один пострадал. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня утром, 21 июля, на17-м километре трассы Таганрог — Федоровка. 46-летний водитель автомобиля Geely Monjaro ехал со стороны села Отрадное в направлении села Носово. На нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил дорогу автомобилю BYD F3. Произошло столкновение, после которого оба транспортных средства съехали на обочину и опрокинулись.  

В результате аварии 66-летний водитель BYD F3 погиб до приезда скорой помощи. Его 70-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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