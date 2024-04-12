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Под Таганрогом обнаружили нелегальный цех с браконьерской рыбой

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Под Таганрогом правоохранители изъяли пять тонн немаркированной рыбной продукции, изготовлением и реализацией которой незаконно занималась 54-летняя жительница Неклиновского района.

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области, фигурантка приобретала добытую браконьерским путем в Таганрогском заливе рыбу, перерабатывала ее и продавала на территории Ростовской области и соседних регионов без сопроводительных документов и маркировки. У нарушительницы было изъято пять тонн рыбной продукции — судак, тарань, лещ, шемая и так далее.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении жительницы Неклиновского района уголовного дела.

Фото УФСБ России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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