Под Таганрогом нашли вредный сорняк и ввели карантин

Под Таганрогом обнаружен очаг карантинного объекта — повилики полевой, которая разрослась на площади 7,6 га. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Вредную траву нашли в Неклиновском районе на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения вблизи хутора Родионовка. Сейчас там введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади более 1,2 тысячи га. Для борьбы с сорняком утверждена программа локализации очага.

Теперь на земельном участке, где выявлены очаги повилики полевой, вводятся определенные запреты и ограничения. Так, запрещается вывоз и реализация подкарантинной продукции, выращенной и переработанной на этой территории. Нельзя использовать участок для выращивания семенного материала. Сено и солому, содержащие жизнеспособные семена повилики запрещено использовать на корм животным и так далее.

Критерием факта ликвидации популяции повилики и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны может стать только отсутствие сорняка на этой территории в течение трех лет.

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