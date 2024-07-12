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Под Таганрогом, на трассе «Новороссия», запускают движение транспорта по четырем полосам

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12 и 13 июля на участке капремонта трассы Р-280, в районе хутора Пятихатки, дорожники постепенно переключают движение транспорта на старые и новые полосы, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Новости Таганрога

Капитальный ремонт отрезка «Новороссии» с 36 по 45 км под Таганрогом начался в 2022 году. Это продолжение работ по доведению федеральной автодороги, ведущей в Крым, до четырех полос движения.

На участке, где интенсивность транспортного потока достигает 32 тысячи автомобилей в сутки, устроены две новые полосы для движения и капитально отремонтированы старые полосы. Здесь при помощи метода холодной регенерации специалисты усилили дорожное основание до 80 см и открыли движение по всем полосам, пока по временной схеме. При этом работы на участке еще продолжаются.

«Нам предстоит уложить верхний слой покрытия, смонтировать барьерное ограждение, линии электроосвещения. В хуторе Пятихатки, через который проходит участок капремонта, будут построены очистные сооружения у реки Ерик, — пояснил директор ростовского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Степан Чибров. — Но поскольку участок, особенно в летний сезон, пользуется большой популярностью у водителей, мы приняли решение до окончания всех видов работ открыть движение по готовым четырем полосам по временной схеме».

Такое решение позволит уже сейчас снизить транспортную напряженность. В дорожной компании предупредили, что  возможны локальные краткосрочные ограничения движения, необходимые для продолжения работ. Полностью капитальный ремонт участка, согласно графику, должен завершиться в 2026 году.

Отметим, что сейчас от Ростова в направлении Мариуполя, Мелитополя и Симферополя четырехполосное движение транспорта действует на 37,7 км трассы Р-280. Открытие рабочего движения на участке под Таганрогом позволит обеспечить четырехполосный проезд еще по 9 км в границах Ростовской области.

Аналогичные работы по расширению «Новороссии» ведутся со стороны Донецкой Народной Республики — на отрезке со 108 по 119 км. В ближайших планах федеральных дорожников — приступить к расширению трассы еще на двух участках — со 103 по 108 км и с 45 по 54 км.

Напомним, статус федеральной и название Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь автомобильная дорога получила 14 июня 2023 года. Трасса используется как альтернативный сухопутный маршрут в Крым.

Фото: ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»

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Таганрогская правда
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