Под Таганрогом на трассе «Новороссия» Госавтоинспекция организовала «пит-стоп безопасности»

В Ростовской области продолжается профилактическое мероприятие «Безопасная дорога на Юг». 30 июня на 53-м километре федеральной трассы Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) работала станция «Устал? Отдохни!».

Мероприятие организовано из-за роста потока транзитного транспорта, следующего через регион в южном направлении по федеральным дорогам. Его цель — предотвратить аварии, связанные с управлением автомобилем в утомленном состоянии.

«Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят такую акцию традиционно», — рассказали в ведомстве.

Участниками «пит-стопа безопасности» стали более 20 водителей из разных регионов страны: Ульяновской, Воронежской, Московской, Саратовской областей и республики Дагестан. В течение нескольких часов для них работала тематическая станция «Устал — Отдохни!».

На станции было организовано несколько локаций. Медики рассказывали водителям о первых признаках утомляемости за рулем и способах их устранения, измеряли давление и оценивали общее самочувствие водителей и пассажиров на момент проверки.

Для автомобилистов и их детей-пассажиров также организовали отдых. Они могли утолить жажду и размяться. Кроме того, им вручили тематические подарки и листовки с отметками для безопасных остановок.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели мониторинг общественного мнения. Водители из разных регионов России внесли предложения по улучшению организации дорожного движения в Ростовской области. Автомобилисты и их пассажиры с интересом посетили все локации станции, отметив важность мероприятия для профилактики аварий.

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога на Юг» будет проводиться в Ростовской области в течение всего курортного сезона.

Ранее мы сообщали о том, что в Таганроге на улице Ломакина повышена безопасность дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области