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Под Таганрогом археологи обнаружили захоронение IV века нашей эры

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Могилу гунна знатного рода раскопали археологи на территории музея-заповедника «Танаис». Предположительно, мужчина жил в IV-V веках нашей эры, сообщает телеканал «Дон 24».

Новости Таганрога

Находка уникальна — захоронение сохранилось практически в идеальном состоянии. В могиле помимо скелета обнаружены сосуд для питья, серебряные бляшки и кинжал.

Археологический музей на своей странице в соцсети рассказал, что итогом раскопок 2024 года стала не только древняя могила.

«Найдены погребения эпохи Великого переселения народов, остатки траншеи дореволюционных исследователей Танаиса. А также немецкий опорный пункт ноября 1941 года. Это важные страницы истории античного памятника, музея-заповедника, хутора Недвиговка. Открытые древности будут реставрированы, приняты на музейный учёт, изучены, опубликованы и представлены в экспозиции», — сообщает музей.

Отмечается, что раскопки участков грунтового некрополя проводились для сооружения реконструкций позднеантичного дома и благоустройства территории.

Ранее мы рассказывали, что в Астаховском поселении Каменского района обнаружили древние захоронения.

Фото: страница музея-заповедника «Танаис» Вконтакте

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Таганрогская правда
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