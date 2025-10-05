Под Таганрогом 29-летний мотоциклист врезался в забор и погиб

Обстоятельства смертельной аварии устанавливают полиция и следователи.

ДТП произошло 4 октября около 15.40 в районе хутора Морской Чулек Неклиновского района, на железнодорожной платформе 1300 км.

По предварительным, 29-летний водитель на мотоцикле «Урал» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в бетонный забор.

«В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции и следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция региона напоминает о важности соблюдения ПДД и выбора скорости, соответствующей дорожным условиям. Помните, что безопасность на дороге зависит от вашей внимательности и ответственности.

Ранее мы сообщали, что 1 октября двое взрослых и ребенок погибли в страшной аварии на М-4 «Дон».

Фото: Госавтоинспекция по РО