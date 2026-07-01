Почти каждый второй житель Ростовской области задумывается о поиске дополнительного заработка

Во втором квартале 2026 года интерес жителей юга России к подработкам вырос по сравнению с началом года: доля тех, кто планирует найти дополнительный источник дохода в ближайшие три месяца, увеличилась с 53% до 54%.

Наибольшую заинтересованность в подработках проявляют подростки — 62% респондентов. В возрастной группе 35-44 лет такой вариант рассматривают 53% опрошенных, среди 45-54-летних — 52%, а среди 25-34-летних — 48%. Меньше всего дополнительный заработок интересует молодых специалистов: в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составил 41%.

В разрезе регионов Южного федерального округа лидирует Волгоградская область, где 55% жителей хотят найти подработку. На втором месте Краснодарский край (53%), затем Ростовская область (50%) и Астраханская область (45%).

Среди профессиональных сфер чаще всего о поиске подработки задумываются сотрудники закупок (63%). На втором месте — индустрия красоты и фитнеса, производство и медицина (по 57%). Также высокий интерес отмечается в сфере развлечений и массмедиа (58%).

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Причем особенно показательно изменение в отношении к подработкам. Для многих они становятся осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия, и нередко их начинают использовать как инструмент для приобретения новых навыков», — комментирует Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

Изображение от prostooleh на Magnific