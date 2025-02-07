Почти две трети выпускников инженерных вузов и колледжей работают не по специальности

Такие данные привел руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на заседании Совета при Президенте России по науке и образованию.

С 2023 года Народный фронт регулярно опрашивает работодателей, школьников и студентов, учителей и преподавателей вузов, а также родителей. Это больше 100 тысяч человек в год.

По словам Михаила Кузнецова, выявлено несколько проблем в рамках проведенного мониторинга. В частности, фиксируется определенный дефицит педагогов-предметников, что влияет на интерес учащихся к математике, физике, химии и способствует росту обращений за помощью к репетиторам при подготовке к ЕГЭ.

Согласно опросам, педагоги называют три основные причины, сочетание которых препятствует притоку учителей в школу. Это уровень заработной платы, высокая непрофильная «бюрократическая» нагрузка и неуважительное отношение со стороны родителей детей.

Для решений этих проблем, Народный фронт предлагает попросить регионы найти дополнительные меры стимулирования притока учителей физики и математики в школы на основе не только анализа заполненности вакансий, но и с учетом реальной нагрузки на учителей-предметников и непрофильного совместительства.

Вместе с дефицитом педагогов-предметников существует и другая проблема. Снижается желание работать по специальности среди студентов-инженеров. Опрос показал – работает только треть студентов-инженеров, из них 66% не по специальности. По мнению представителей Народного фронта, необходимо поддерживать практику организации оплачиваемой работы для студентов по профессии. Это послужит стимулом для улучшения ситуации. Также важно синхронизировать запросы работодателей и программ подготовки студентов в вузах и ссузах.

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