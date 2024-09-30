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Почти 50 возгораний сухой травы произошло на Дону за минувшие сутки

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Человеческий фактор является причиной пожаров в 90% случаев.

Новости Ростовской области

ГУ МЧС по Ростовской области обнародовал статистику ландшафтных пожаров за прошедшие сутки: зарегистрировано 49 загораний сухой растительности на площади 53 тыс. квадратных метров. В подавляющем большинстве случаев — 90%, пожары происходят по вине человека, подчеркивается в сообщении.

В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, в случае возгорания необходимо немедленно звонить по номерам экстренным служб 101, 112, напоминает ведомство.

Фото: МЧС по РО

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Таганрогская правда
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