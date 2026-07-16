Почти 1,7 тыс. женщин в Ростовской области бесплатно обучаются востребованным профессиям

Они могут освоить профессии швеи, пекаря, специалиста по нейросетям и многие другие.

В Ростовской области внедрен комплексный подход к поддержке занятости женщин. Жительницы региона могут рассчитывать на широкий набор мер господдержки и специализированных сервисов, предоставляемых службой занятости населения.

Сотрудники центров занятости сопровождают дончанок на всех этапах построения карьеры: от профориентации и составления резюме до поиска подходящих вакансий и участия в бесплатных образовательных программах. Особый акцент делается на преодолении психологических барьеров и адаптации к рынку труда.

С начала 2026 года различными мерами поддержки воспользовались около 10,7 тысячи жительниц Ростовской области. Одним из ключевых направлений остается организация бесплатного профессионального обучения по востребованным специальностям. На данный момент обучение проходит 1 729 женщин.

В частности, дончанки могут бесплатно освоить такие программы, как «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Швея», «Специалист по работе с нейросетями в управлении персоналом», «Специалист по информационной безопасности», «Пекарь», «Помощник по уходу» и другие.

Для дополнительной поддержки при центрах занятости населения работают специализированные женские клубы. В их рамках проводятся тренинги и мастер-классы, направленные на развитие профессиональных навыков и уверенное поведение на рынке труда. Участницы клубов могут получить консультации специалистов, пообщаться с женщинами, уже успешно трудоустроенными, обменяться опытом и выстроить индивидуальную карьерную траекторию. Каждая женщина находит здесь что-то полезное для дальнейшей успешной реализации на рынке труда.

Особое внимание уделяется женам участников спецоперации, многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам с несовершеннолетними детьми или находящимся в отпуске по уходу за ребенком, матерям-одиночкам, а также женщинам старше 50 лет и предпенсионного возраста.

Узнать больше о карьерных возможностях, мерах поддержки и сервисах в сфере содействия занятости можно в центрах занятости населения Ростовской области.

Фото: donland.ru