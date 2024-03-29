Главная » #ЖКХ

Почти 13 км автодороги Таганрог – Федоровка отремонтируют в этом году

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В нынешнем году в рамках нацпроекта отремонтируют автомобильную дорогу Таганрог – Федоровка, сообщает официальный портал донского правительства.

#ЖКХ

Работы будут вестись в Неклиновском районе на участке км 7+300 — км 20+100 общей протяженностью 12,8 км. Дорожники отремонтируют дорогу с применением метода холодной регенерации.

Суть технологии состоит в том, что верхний слой дорожного покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, затем смесь укладывают и уплотняют. Толщина слоя при использовании ресайклера составит порядка 15 сантиметров. Это однородная масса, которая обладает высокой прочностью и морозостойкостью. Далее дорожники уложат выравнивающий и верхний слои дорожной одежды из асфальтобетона по новым ГОСТам. Конструкция дороги будет прочной и долговечной.

Также подрядчик нанесет дорожную разметку термопластиком и установит дорожные знаки и сигнальные столбики. Завершить работы планируется до конца ноября текущего года.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика