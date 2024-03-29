В нынешнем году в рамках нацпроекта отремонтируют автомобильную дорогу Таганрог – Федоровка, сообщает официальный портал донского правительства.

Работы будут вестись в Неклиновском районе на участке км 7+300 — км 20+100 общей протяженностью 12,8 км. Дорожники отремонтируют дорогу с применением метода холодной регенерации.

Суть технологии состоит в том, что верхний слой дорожного покрытия фрезеруют, в полученную массу вводят добавки, затем смесь укладывают и уплотняют. Толщина слоя при использовании ресайклера составит порядка 15 сантиметров. Это однородная масса, которая обладает высокой прочностью и морозостойкостью. Далее дорожники уложат выравнивающий и верхний слои дорожной одежды из асфальтобетона по новым ГОСТам. Конструкция дороги будет прочной и долговечной.

Также подрядчик нанесет дорожную разметку термопластиком и установит дорожные знаки и сигнальные столбики. Завершить работы планируется до конца ноября текущего года.

Фото donland.ru