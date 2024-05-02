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Почтальон из Таганрога победила в региональном этапе конкурса Почты России

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Почтальон из Таганрога Ираида Тезджан стала одним из пяти победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России.

Город

В этом году за звание лучших боролись представители пяти профессий: начальники отделений, операторы, почтальоны, сортировщики и водители. Всего в соревнованиях приняли участие 38 сотрудников Почты из разных районов Ростовской области. Конкурсные состязания включали два этапа: теоретический и практический. В ходе состязаний участники показали, какими знаниями, умениями и навыками должны обладать сотрудники основных почтовых профессий.

Первое место и диплом победителя завоевала почтальон Таганрогского почтамта Ираида Тезджан. Также дипломы вручили оператору отделения Сальского почтамта Ирине Фирюлиной, начальнику одного из ростовских отделений Ирине Чумаковой, сортировщику Михаилу Панферову и водителю автотранспортного предприятия УФПС Ростовской области Александру Роденкову.

Лучшие сотрудники Почты примут участие в макрорегиональном этапе конкурса, который пройдёт в июне этого года в Ростове.

Фото «Таганрогской правды» и пресс-службы УФПС Ростовской области АО «Почта России»

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Таганрогская правда
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