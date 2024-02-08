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Почта России объявила номинации конкурса «Лучший урок письма – 2024»

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Почта России приглашает учащихся и педагогов Ростовской области присоединиться к всероссийскому эпистолярному конкурсу. «Лучший урок письма» ежегодно проводят АО «Почта России», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России. Учащиеся и педагоги нашего региона неоднократно становились призёрами и лауреатами конкурса. Так в 2023 г. три школьника и один учитель стали победителями и лауреатами всероссийского этапа.

Новости Ростовской области

Цель конкурса — содействовать возрождению традиций русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание участников на бережном отношении к родному языку, открыть возможность педагогам проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока.

Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, ВУЗов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, а также директора, преподаватели школ и ВУЗов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций — авторы методики организации и проведения урока создания письма.

Номинации конкурса в 2024 году:

  • «Истории и легенды моей семьи», номинация посвящена Году семьи, объявленному в России в 2024 году.
  •  «Быть может, в Лете не потонет строфа, слагаемая мной», номинация посвящена 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина, проводится совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова.
  • «Наследники славы Отечества», номинация проводится совместно с Союзом писателей России.
  • «Рецепты счастливой семьи», номинация проводится совместно с Фондом социально-культурных инициатив.
  • «Я из династии почтовиков», номинация проводится совместно с Профсоюзом работников связи России.
  • «Есть такая профессия — Родину защищать…», номинация проводится совместно с Министерством обороны РФ.
  • «Напишите письмо будущим поколениям о мире, который, как вы надеетесь, они унаследуют», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках 53-го Международного молодёжного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы должны быть направлены в оргкомитет не позднее 15 апреля 2024 года.
  • Лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет следующими способами:

  • в рукописном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;
  • в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru.

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Таганрогская правда
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