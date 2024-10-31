Почта России изменит график работы в праздничный день

В предпраздничный и праздничный дни, 2 и 4 ноября, изменится график работы отделений Почты России.
2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 5 ноября продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.
4 ноября станет выходным днём для всех отделений Почты России — почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее отделение Почты России можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Фото Почты России
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».