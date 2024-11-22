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Почетные дипломы и премии вручили многодетным матерям Ростовской области

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На Дону 22 ноября, в преддверии Дня матери, состоялось чествование многодетных матерей. Почетные дипломы губернатора «За заслуги в воспитании детей» вручил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Новости Ростовской области

«Во все времена материнство на Дону было особо почитаемо. Самого глубокого уважения заслуживают многодетные мамы! Ведь многодетная семья – это огромный труд и особая ответственность! В области началась выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, также есть возможность пользования и электронным удостоверением с портала «Госуслуг», — отметил Андрей Пучков, обращаясь к присутствующим.

Региональной наградой отмечены 50 многодетных матерей, достойно воспитывающих четырех и более детей. Вместе с дипломом каждая мама получила единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

Награждение многодетных матерей почетными дипломами проводится с 2009 года. Уже 800 донских матерей удостоены этой награды.

Например, Дина Сергеевна Коваленко – мама 11 детей. Дети хорошо учатся, посещают спортивные секции. А у Соловьевой Елены Ивановны десять детей. Старшие дети неоднократно становились призерами и победителями соревнований по боксу. Все дети приобщены к семейным ценностям семьи и помогают родителям.

Источник: donland.ru

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Таганрогская правда
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