Почему жителям Таганрога стоит поехать в Крым поздней осенью

Хотели бы вы посетить берег Крыма поздней осенью? Туристов в этот сезон в регионе меньше, чем летом, здесь всегда есть, что посмотреть, а погода межсезонья носит мягкий характер.

Корреспондент «Таганрогской правды» побывал на южном берегу Крыма и в Севастополе в конце октября и делится своими впечатлениями.

Воздух лечит

Местные жители говорят, год на год не приходится, но этой осенью в конце октября прохладно становилось только вечером, вода в море — 19,3 градуса по Цельсию, а пока светит солнце, и в легкой футболке не холодно. Можно даже немного загореть.

Хорошо заниматься здесь, например, полезной ходьбой: на солнечный полуостров не зря направляли укреплять здоровье людей с проблемами легких и сердца. Морской ионизированный воздух насыщен таким количеством фитонцидов от крымской растительности, в большом количестве — хвойной, что дышать легко, даже если идешь в гору. А подъемов и спусков тут предостаточно. Пара дней, и даже мы, жители равнин и степей, привыкаем к тому, что нужно идти то вниз, то вверх, и не только к морю — к любой достопримечательности и даже к продуктовому магазину.

Тропинки в парках здесь самые разные, выбирай, что здоровье позволяет. Например, от Ливадийского дворца высоко по склону можно прогуливаться по Солнечной (Царской) тропе, которая ведет почти по прямой, и всё это время открывает новые потрясающие виды. Другие туристические тропы тоже имеют названия. Например, есть тропа Галицина, тропа Курчатова, тропа Боткина. Крым насыщен знакомыми нам по учебникам и кинофильмам именами, богат историей и культурой.

Гора Кошка

С территории городского пляжа в Кацивели хорошо видна гора Кошка. Каменный зверь наклонился к морю — будто, чтобы попить. По пути к пляжу мы встретили пару художниц, которые старались запечатлеть эти живописные скалы. У моря людей немного: одна семья, в которой все купаются (недолго, вода освежает, но прохладная всё же), пожилая местная жительница и девушка, читающая книгу. У выхода с территории — полки, на которых красуется с десяток книг. Страницы их придавлены камнями, чтобы не растрепал ветер — этакая уличная библиотека для желающих. Судя по виду изданий, волны тоже успели разок «почитать» страницы.

Погода стоит такая, что даже незнакомым людям хочется сказать что-то хорошее. У пожилой крымчанки — светлые глаза на загорелом лице, и мы говорим друг другу пару приветливых фраз – что-то про продленное лето. На пирсах рыбаки закидывают удочки, а молодая пара рядом собирает дрова для мангала.

Ближе к горе Кошка — красивые небольшие пляжи, на которых в это время года совсем нет людей. Выше по склону пустуют кемпинги — не сезон. К горе поднимаются каменистые тропы, кое-где встречаются следы многолетних стоянок любителей «дикого» отдыха. По «Кошке» проходят многочисленные маршруты скалолазов, и у ее подножья непременно найдутся разноцветные мурлыки, которых подкармливают туристы.

Скала Дива

Ближе к Симеизу из моря возвышается скала Дива. На нее ведут 260 ступеней, часть камней отполирована до блеска. Лестницу обустроили в первой половине прошлого века. В этих местах снимали несколько фильмов — «Человек-амфибия» (1961), Королевство кривых зеркал (1963), «Новые приключения неуловимых» (1968), «Десять негритят» (1987) и другие. Летом на Диву поднимаются много людей, но осенью мы встретили лишь пару с ребенком, да двух девушек — жительница Севастополя показывала скалу подруге из Симферополя. Летом на Диву, помимо ступеней, можно пройти по платной подвесной лестнице, но путь по истертым, видавшим виды ступеням кажется более интересным.

Пещерные храмы

Мы посетили и пещерный монастырь Челтер-Мармара, памятник археологии. Монастырь на обрыве горы Челтер-Кая основали в VIII веке. Он просуществовал 700 лет, прежде чем обитель разрушили османцы в 1475 году. На скалу ведут деревянные лестницы, и хоть выглядят они старыми, не скрипят и не качаются под ногами.

У Челтер-Мармары — пять ярусов, где расположено около пятидесяти пещер разного размера. Сегодня они отчасти используются под храмы, кельи и для других целей. После долгого запустения снова совершаются богослужения. С 2007 года здесь находится Спасо-Преображенский скит Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря. В самом большом в Крыму пещерном храме площадью более 150 метров можно ставить свечи и заказывать молебны, оставив пожертвования.

Под древними сводами деловито жужжат пчёлы (сверху горы на плато есть пасека), по крутым ступенькам деревянных лестниц монастыря ловко скачут местные кошки, а в церковной лавке, помимо травных чаев, варенья из мяты, мёда, можно купить сладкое вино, сделанное настоятелем Антонием. Над монастырем — почти ровное зеленое плато, и по нему над обрывом проходит Большая Севастопольская тропа.

Музей Черноморского флота

Обязательно стоит побывать в Севастополе и посетить музей Черноморского флота. В нескольких залах продолжается история, которую почти два века назад начал собирать музей Севастопольской обороны 1854–1855 гг., который по инициативе участников обороны в 1869 году основан в доме инженер-генерала Эдуарда Тотлебена. А в 1895 году для музея воздвигли новое здание по проекту академика Александра Кочетова в строгом классическом стиле. На главном фасаде изобразили так называемый «севастопольский знак»: крест и число 349, — столько дней длилась оборона Крымской войны. Боковые фасады украсили чугунными изображениями частей парусных кораблей и пушками, прикрытыми бронзовыми знаменами, выполненными по проекту одесского скульптора Бориса Эдуардса.

В музее можно увидеть личные вещи прославленных руководителей обороны Севастополя — начальника штаба Черноморского флота Владимира Корнилова и адмирала Павла Нахимова, флотоводца и мореплавателя Михаила Лазарева, картины Ивана Айвазовского и Франца Рубо, саблю Осман-паши,что командовал турецкой эскадрой, уничтоженной в ходе знаменитого Синопского сражения, и многое другое. А также керамические трубки казаков, часы и колокол линейного корабля «Императрица Мария», участника Крымской войны, отливающие благородной патиной стволы старинных пушек, древние пули, пуговицы с мундиров моряков из разных сражений; именная чарка офицера – всё это увлекательные, говорящие детали разного времени. По каталогу в 1913 году в музее насчитывалось свыше двух тысяч экспонатов, а сегодня здесь хранится более 30 тысяч уникальных свидетельств истории, от древних до современных реалий.

Херсонес — новый и старый

«Новый Херсонес» — парковый комплекс, куда можно попасть бесплатно, построили за год и восемь месяцев. Он объединяет несколько музеев — Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии. Здесь действует Грифон–Арена — современный амфитеатр для спектаклей, концертов, реконструированные ремесленные мастерские, усадьба винодела… Парки украшают ландшафтные композиции, скульптуры классиков, в прозрачной реке Героон — яркие карпы кои и отражения облаков. Отстроен здесь и Владимирский собор, храм-памятник святому князю Владимиру, крестившемуся в этом самом месте в 988 году…

Уже по темноте добрались мы, наконец, до нашего «земляка», «Туманного колокола» на берегу у раскопок Херсонеса. Его отлили в Таганроге в 1778 году из трофейных турецких пушек.

«Сей колокол… вылит… Святого Николая Чудотворца в Таганро… из турецкой артиллерии весом… пудов 1778 года месяца августа… числа», — гласит полустертая надпись. Колокол с изображением ликов покровителей моряков святого Николая и святого Фоки в 1803 году по указу императора Александра I отправили в Севастополь для строящейся в те времена церкви Святого Николая. После Крымской войны 1853-1856 годов союзные войска Англии и Франции увезли его в качестве трофея из Севастополя. В 1913 году чугунного «путешественника» обнаружили в соборе Парижской Богоматери, и французский вице-консул в Севастополе Луи Ге предложил вернуть колокол России в «знак союза и дружбы». Идею эту тогда одобрил президент Франции Раймо́н Пуанкаре́. Зимой 1913 года «пленник» отправился в Севастополь и стал частью звонницы Херсонесского монастыря. В советское время монастырь закрыли, а колокол установили, чтобы в туманную погоду предупреждать морские суда о прибрежных отмелях и скалах.

Его копия благодаря таганрогским меценатам с 2016 года находится на подворье Свято-Никольской церкви в Таганроге. Установили колокол там в день причисления Павла Таганрогского к общецерковным святым в лике праведников.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора