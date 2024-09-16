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Почему жителям донских МКД удобно пользоваться приложением «Госуслуги.Дом»

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На Дону продолжается системная работа по внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне.

#ЖКХ

Так, в Ростовской области число пользователей мобильного приложения «Госуслуги.Дом», запущенного Минцифры совместно с Минстроем, уже превысило 106 тысяч человек.

Онлайн-доступ ко всем платежам через приложение позволяет не пропустить сроки оплаты и помогает сделать это максимально быстро, не выходя из дома. Сегодня в регионе около 80% коммунальных платежей проводится онлайн.

С помощью «Госуслуги Дом» можно:

  • передавать показания счётчиков;
  • оплачивать все услуги ЖКХ без комиссии;
  • узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме;
  • направлять заявки в управляющую организацию;
  • участвовать в голосованиях по общедомовым вопросам.

Совместно с VK Мессенджером в приложении запущены домовые чаты — в них можно познакомиться с соседями, обсудить и вместе решить проблемы дома, проводить опросы перед общедомовыми собраниями.

«Приложение «Госуслуги.Дом» открывает массу возможностей для жителей многоквартирных домов и набирает всю большую популярность у дончан, — подчеркивает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Как пользоваться приложением?

Скачайте «Госуслуги.Дом» в Google Play, App Store, RuStore или AppGallery.

Войдите с учётной записью Госуслуг.

Сведения о вашей собственности загрузятся из баз данных Росреестра. Если информация о недвижимости устарела, в приложении можно подать заявку на её актуализацию и добавление данных.

Более подробно о работе с приложением читайте здесь.

Фото на главной из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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