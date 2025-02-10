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Почему в Таганроге строят многоквартирный дом в переулке Мечниковском

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Жители Таганрога не одобряют строительство многоквартирных домов в старой части города. Об этом они пишут в соцсетях. Как выяснилось, городские власти полностью разделяют их точку зрения. Но в некоторых случаях такая застройка неизбежна.

Город

Внимание таганрожцев привлек строящийся объект, который расположился на небольшом участке земли в переулке Мечниковском среди одноэтажных и двухэтажных старинных зданий в стиле модерн. Кто выдал разрешение на его строительство – с этим вопросом мы обратились в администрацию Таганрога.

Как нам пояснили, для получения разрешения на строительство многоквартирного дома в переулке Мечниковском застройщик разработал проектную документацию и получил на нее положительное заключение экспертизы.

«В целях недопущения точечной застройки и ввиду наличия ограничений на земельном участке администрация Таганрога неоднократно отказывала в выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в переулке Мечниковский, 15-а», — рассказали в администрации города.

Однако застройщик обратился с иском в Таганрогский городской суд, который в мае 2022 года вынес решение «обязать администрацию города Таганрога выдать  разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения расположенного по адресу: г. Таганрог, пер. Мечниковский, 15-а».

В результате в конце марта 2023 года во исполнение решения суда городской администрацией было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по указанному адресу.

Фото Елены Алексеенко

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Таганрогская правда
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