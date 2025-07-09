Почему в Таганроге наблюдаются перебои с электроснабжением

За последние две недели в городе значительно увеличилось количество аварий на электросетях в различных районах. О том, почему они происходят, рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Вижу в соцсетях ваши комментарии по данному поводу. Обращаю внимание: многие происшествия вызваны действиями третьих лиц. Например, за этот период зафиксировано 4 случая повреждения кабелей в охранных зонах ПАО «Россети Юг». Один инцидент произошёл 8 июля на ул. Р. Люксембург, где незаконно проводились земляные работы — устанавливались бордюры и прокладывался водопровод. Это могло привести к серьёзному ущербу всей энергосистеме района!», — написала глава Таганрога на своих страницах в соцсетях.

Светлана Камбулова напомнила, что при любых работах в охранных зонах электросетей обязательно предварительно согласовывать их с ПАО «Россети Юг». Нарушение правил может привести к тяжелым последствиям таким как: поражение током, повреждение имущества и даже судебные разбирательства.

Таганрогские энергетики в круглосуточном режиме занимаются устранением неисправностей и профилактикой аварий.

«Сейчас наступил непростой период аномальных летних температур. Специалисты ПАО «Россети Юг» рекомендует жителям по возможности ограничить потребление электроэнергии, чтобы исключить перегрузку региональной энергосистемы и не допустить серьезных аварий на сетях», — подчеркнула глава Таганрога.

Фото Россети Юг из архива