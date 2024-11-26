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Почему в Таганроге автобусы маршрута № 2 ходят с большим перерывом

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Жители Таганрога в соцсетях жалуются на долгое ожидание автобусов, следующих по маршруту № 2 «Рембаза – Порт».

Новости Таганрога

Таганрожцы отмечают, что в последнее время ждать «двойку» им приходится по 30-40 минут, что создает для пассажиров большие неудобства. В администрации города пояснили, что это связано с нехваткой водителей.

«В настоящее время на маршруте № 2 на линию выходит один автобус. Это связано с массовыми увольнениями водительского состава. По поручению главы города Таганрога в течение двух недель для налаживания графиков работы и соответствия количества единиц выпускаемого на линию транспорта заключенным контрактам будет проведена претензионно-исковая работа с перевозчиком, обслуживающим маршрут № 2», — прокомментировали ситуацию в администрации Таганрога.

Отметим, что сейчас в Таганроге проходят проверки выполнения объемов работы общественного транспорта на линии. Так, уже проверены маршруты автобусов №№ 1, 5, 14, 19, 31. По указанным маршрутам (кроме № 19) выявлены нарушения расписания движения.

«По результатам проверки составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками», — уточнили в администрации.

Фото ttransport.ru

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Таганрогская правда
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