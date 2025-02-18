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Почему в Ростовской области больше не переводят часы?

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В 2011 году Россия отказалась от сезонного перевода часов, установив постоянное «летнее» время. Однако в 2014 году страна перешла на постоянное «зимнее» время, соответствующее третьему часовому поясу (UTC+3). С тех пор Ростовская область, как и большинство регионов России, не переводит стрелки часов дважды в год.

Новости Ростовской области

Основным аргументом отмены сезонного перевода часов стало стремление к стабильности и улучшению самочувствия граждан. Частые изменения времени негативно влияли на биоритмы людей, приводя к стрессу и ухудшению здоровья.

Дискуссии о возвращении перевода времени

Несмотря на отказ от сезонного перевода, в Ростовской области периодически возникают обсуждения о необходимости изменения текущего часового пояса. Некоторые жители и эксперты считают, что действующее время не соответствует биологическим ритмам и приводит к неэффективному использованию светового дня.

В 2023 году депутат Государственной Думы Михаил Матвеев предложил вернуть практику перевода часов на летнее и зимнее время, аргументируя это экономией электроэнергии и более эффективным использованием светлого времени суток. Однако мнение общества по этому вопросу разделилось. В опросе, проведенном в его Telegram-канале, 38% поддержали инициативу, а 62% высказались против.

Мнения экспертов

Экономист Артур Хачатрян отметил, что экономия электроэнергии при переводе часов может достигать 2%, однако этот показатель весьма приблизителен. Он подчеркнул, что перевод часов больше связан с попытками соответствовать мировым трендам, а не реальной экономической выгодой.

Медицинские специалисты также высказываются против возврата к сезонному переводу времени. Они аргументируют это негативным влиянием на здоровье, включая нарушение сна, повышение уровня стресса и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается зимнего периода, когда люди вынуждены просыпаться и возвращаться домой в темное время суток.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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