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Почему нельзя сделать переходы через трубу на Мало-Почтовой улице Таганрога

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В Таганроге жители улиц Мало-Почтовой, 2-й Котельной и близлежащих переулков просят городские власти решить проблему с канализационной трубой, которая перегородила дорогу и ограничила им проход.

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В частности, в интервью изданию «Блокнот Таганрог» таганрожцы рассказали о необходимости обустроить несколько временных мостиков для перехода через трубу. Однако, как нам пояснили в городской администрации, сделать это пока не представляется возможным в целях безопасности.  

Согласно постановлению администрации  Таганрога от 28 января 2022 года за N 93 в городе введен режим чрезвычайной ситуации и других неотложных работ на аварийных участках главного самотечного коллектора. В целях предотвращения аварийных ситуаций, связанных с образованием провалов дорожного полотна и грунта по трассе прокладки трубопровода канализационного коллектора Д1000, приняты меры по ограничению движения транспорта.

Ограждения на уличных проездах установлены в целях безопасности граждан и транспортных средств. На аварийном участке самотечного коллектора установлены насосы и смонтирован трубопровод Д=800 мм, для бесперебойного водоотведения стоков районов Таганрога. Данный трубопровод переходить или пересекать опасно, поскольку он проложен параллельно аварийному трубопроводу, — объяснили в администрации.

Только после завершения ремонта участков аварийного коллектора освободятся проходы для движения пешеходов и транспортных средств.

Напомним, что движение по улице Выгонной от переулка 3-го Артиллерийского до улицы Мало-Почтовой, а также — по переулку 3-му Артиллерийскому — от улицы Выгонной до улицы Железнодорожной перекрыто до 25 мая 2024 года. Заказчиком работ по ремонту канализационного коллектора выступает УЖКХ города Таганрога.

Иллюстрация скрин видео «Блокнот Таганрог»

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Таганрогская правда
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