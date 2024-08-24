Почему исчезла Семеновская крепость под Таганрогом

Некогда на берегах Таганрогского залива Петр I распорядился построить несколько крепостей для укрепления страны, ставшей его усилиями морской державой.

Троицкая крепость, как мы знаем, послужила основанием Таганрога. Остатки Павловской крепости хорошо видны со спутника и заметны визуально на обрывистых берегах возле поселка Гаевка. А вот Семеновская крепость в учебниках истории описывалась как смытая в воды Таганрогского залива и практически исчезнувшая.

После того, как российские войска взяли в 1696 году турецкую крепость Азов, Северо-Восточное Приазовье включили в состав Российского государства. Строилась Семеновская крепость в 40 км от нынешнего местоположения Таганрога, там, где рядом сегодня стоит село Беглица и тянется вдоль моря живописная песчаная коса.

Осенью 1674 года из Москвы отрядили князя Петра Хованского, чтобы строить крепость на реке Миус, однако он не нашел удачного места для возведения укрепления. В 1698 году строительство всё-таки началось – уже под руководством воеводы Алексея Салтыкова. Возведенная по форме неправильного прямоугольника с четырьмя бастионами и двумя полубастионами, крепость в ширину составляла 500, а в длину — 600 метров. Единственные ворота со степной стороны защищал полубастион.

Земляной вал крепости в высоту составлял 3,5 метра, а со стороны суши ее окружал сухой ров. Изначально крепость называлась «Миус город», но в начале XVIII века за ней закрепилось наименование «Семеновской».

В 1699 году в гарнизоне крепости, состоявшем из копейщиков, рейтаров и солдат, насчитывался 421 человек. В это же время в крепости по приглашению государя появились казаки, которые занимались осмотром проходивших морем купеческих судов.

История Семеновской крепости – короткая и грустная. Крепость оставалась самым крайним российским укреплением на западной границе Северо-Восточного Приазовья, в случае нападения Турции с моря первой бы приняла на себя удар противника, однако так и не сыграла своей роли.

Напомним, после неудачной военной кампании Россия подписала с турками Прутский мир, по условиям которого все крепости, построенные Петром в окрестностях Таганрога и Миуса, разрушили, а их гарнизоны – распустили. В 1711 году и эту крепость постигла такая же печальная участь.

В 1950 году областной исполком признал остатки укрепления памятником археологии и взял под охрану государства. В 1992 году Ростовский государственный университет вместе с Таганрогским музеем-заповедником проводили раскопки на территории крепости и обнаружили, что в VIII–X веках в этих местах находили приют кочевники, а с XI по XIII век — славянское поселение. По месту нахождения археологи так и назвали территорию находок — «Семеновская крепость». Ряд артефактов относился ко времени существования петровского укрепления.

В середине 90-х годов прошлого века государство приняло средневековое поселение «Семеновская крепость» под охрану в качестве памятника археологии. Остатки самого укрепления объектом культурного наследия не признаны и государством не охраняются.

По сей день сохранились очертания северного, восточного и юго-восточного бастионов, где высота валов – 1–1,5 м, глубина рва – не более 1,5 м. Большая часть же часть крепости разрушена обвалами берега…

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото Сергея Авдеенко (priazovstep.ru)