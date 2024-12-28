Победителем премии «Юрист Дона» стала помощник судьи из Неклиновки

Совет премии отметил юристов, бесплатно помогающих участникам СВО и членам их семей.

В Ростове-на-Дону состоялось чествование победителей региональной премии «Юрист года», организатором которой выступила Ассоциация юристов России. Награды вручал зам председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Первое место в номинации заняла помощник судьи Неклиновского районного суда Вероника Слепченко. Вторым лауреатом стала главный специалист по правовой работе Азово-Черноморского инженерного института «Донской ГАУ» Наталья Овчинникова. Третий победитель — Антон Дёмич, частнопрактикующий юрист.

В рамках премии также отметили заслуги донских юристов в специальной номинации: «За содействие интеграции воссоединенных территорий». Награды победителям вручила экс-сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

«Совет премии решил отметить тех, кто принимает активное участие в оказании бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, а также жителям воссоединенных территорий Донбасса и Новороссии», — подчеркнула Рукавишникова.

Фото: ЗСРО