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Победа в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ досталась Таганрогу

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Глава молодежного парламента города Алексей Беляев представил на конкурс проект «Экологизация Таганрога».

Новости Таганрога

Таганрожец Алексей Беляев — председатель молодёжного правительства города Таганрога X созыва и учредитель СО АНО «Первый взгляд» — стал победителем регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, итоги которого подвели в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Алексей Беляев представил на конкурс проект «Экологизация Таганрога», направленный на показательное внедрение экологически осознанного образа жизни среди населения нашего города. В рамках реализации командой проекта за 2024 год были проведены более 20 различных общественных мероприятий и акций, участниками которых стали более 2 тысяч жителей Таганрога. Проект «Экологизация Таганрога» был признан лучшей практикой в номинации «Территории для жизни» на Дону в 2024 году.

«На самом деле победу в региональном этапе в номинации «Территория для жизни» одержало наше огромное городское сообщество, которое наиболее ёмко можно назвать не иначе как «Таганрог Экологический», — написал Алексей Беляев на своей странице «ВКонтакте», поблагодарив всех, кто причастен к этой награде и кто в меру всех своих сил работают на благо Таганрога.

Фото: страница ВК Алексея Беляева

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