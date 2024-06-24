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По вопросам ЖКХ жителей Дона консультируют специалисты Госжилинспекции

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За три года 150 жителей Дона получили консультации у  специалистов Госжилинспекции через платформу МФЦ, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

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Уточняется, что 96% обратившихся остались довольны полученными разъяснениями.

«Можно сказать, что проект нашел отклик у жителей Дона. Сотрудники помогают жителям разобраться в проблемных ситуациях, отвечают на волнующие их вопросы в сфере ЖКХ», — отметил начальник региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

Следует пояснить, что инспекция в июне 2021 года заключила соглашение с МФЦ о проведении онлайн-консультаций в рамках проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». Он предполагает оказание юридической помощи в интерактивном режиме. Специалисты могут проконсультировать по вопросам  предоставления коммунальных услуг в жилых домах, рассказать о расчетах размера оплаты. А также предоставить информацию, касающуюся капитального ремонта и содержания общего имущества в многоэтажках управляющими компаниями.

Чтобы получить ответы на вопросы нужно подать заявку через офис МФЦ или на портале helponline.donland.ru.

Фото donland.ru

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ЖКХ консультации новости Ростовская область
Таганрогская правда
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