По туристическим тропам Таганрога — с ТАГМЕТом

Металлургический завод Таганрога является активным участником проекта «Промышленный туризм» и уже получил высокую ранжируемость по количеству своих экскурсионных программ для школьников и студентов, попав в рейтинг конкурса «Промышленный туризм: лидеры России 2024».

Направление довольно перспективное, как считают маркетологи от туризма и активно набирает в России обороты. Металлургический же гигант, расположившись на побережье залива, явно интересен гостям как достопримечательность и внесен в списки всех местных турфирм, находя своего туриста-экстремала.

Предприятие активно включается и в популяризацию городских туристических проектов не только инфраструктурно, – улучшая и благоустраивая Таганрог, близлежащие к своей границе улицы и переулки, ухаживая за побережьем Таганрогского залива в районе Чеховской набережной, усердно ее озеленяя и обустраивая спуски с улицы Бабушкина.

ТАГМЕТ помогает популяризировать туристическую деятельность городу, включаясь в проекты, реализуемые муниципалитетом.

Так, ТАГМЕТ поучаствовал в проекте «Гостиприимный город», приуроченном к традиционному Дню любви, семьи и верности в Таганроге.

Выяснить возможности посещения главных туробъектов города и собрать воедино все проблемы с доступом к его знаковым местам под эгидой администрации города взялись 43 участника – пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Помог в этом почине и ТАГМЕТ.

От имени предприятия к участникам мероприятия обратился начальник электрического цеха Александр Цветков, который пожелал им удачи и вручил памятные подарки.

В его волонтерские служебные обязанности теперь напрямую входит и помощь городу – освещение улиц, ремонт, замена старых ртутных светильников на светодиоды, их подключение по согласованию с муниципалитетом к городским сетям, и передача новых объектов в эксплуатацию. Таким образом уже улучшилось освещение во многих районах Таганрога.

«Я сам люблю гулять по Чеховским местам и вижу, как порой людям с ограниченными возможностями, пожилым людям очень непросто добраться до знаковых мест до памятников культуры, поэтому реализация таких проектов крайне важна как для города, так и для ТАГМЕТа, как градообразующего предприятия. ТАГМЕТ будет продолжать поддерживать социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни таганрожцев», — говорит Александр Цветков.

Участники проекта разделились на три команды. Вместе с экскурсоводом каждая группа прошла свой туристический маршрут улицами города, познакомившись с неизвестными фактами об известных уже, казалось бы, исторических объектах. Все вместе они прошли по исторические места города и оценили их доступность. Во внимание принималось все: наличие пандусов, высота ступенек и даже удобства подхода к памятникам. Сопровождали участников волонтеры: записывали примечания и помогали пожилым и маломобильным людям. Все примечания будет переданы в управление туризма Таганрога.

Фото: пресс-служба АО «ТАГМЕТ»