По банкам: готовим вкусный овощной салат на зиму

Теплая осень продолжается. Вот и мы решили продолжить делать зимние заготовки для пополнения запаса нашей кладовой. В этот раз приготовим теплый овощной салат, который вполне может послужить и гарниром, и добавкой к любому блюду. Ну а главное — его можно разложить по банкам и закупорить на длительное хранение, чтобы в холодное время года подкрепить организм витаминами.

Ингредиенты:

морковь большая — 4-5 шт.;

пастернак (белый корень) крупный — 3-4 шт.;

кабачки — 1-1,5 кг;

томат — 3 л;

лук репчатый — 1 кг;

масло подсолнечное — ½ стакана;

перец горошком и душистый — 5-6 шт.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Начнем с моркови и белого корня: очистим их, помоем, нарежем квадратиками средней величины и слегка спассеруем на растительном масле, посолив и поперчив по вкусу. Кабачки также вымоем, почистим и порежем кусочками. Аналогичным образом поступим и с репчатым луком. Теперь все овощи переложим в большую кастрюлю, в которой уже находится предварительно сваренный томат (если он остыл, ничего страшного). Добавим перец горошком, лавровый лист, растительное масло (и рафинированное, и нет, соединив вместе). Если жидкости маловато, дольем воды: содержимое кастрюли должно быть не слишком густым, но и не очень жидким. Еще раз посолим по вкусу и приступим к варке под закрытой крышкой — сначала на сильном огне до закипания, затем на среднем в режиме томления.

Когда овощи станут мягкими, бросим в кастрюлю пару щепоток лимонной кислоты и через 10-15 минут можно раскладывать наш теплый салат по банкам. В предварительно вымытые с содой и просушенные банки, которые нужно подержать над паром, осторожно накладываем, не выключая кастрюлю, готовые овощи в томате. Закатываем простерилизованными крышками и, не переворачивая, укутываем, к примеру, одеялом, оставив в тепле до полного остывания.

Наш овощной салат готов! Баночки, полюбовавшись ярким содержимым, отправляем на полку в кладовку. Зимой эту купорку можно использовать как самостоятельное блюдо, полив им свежесваренные макароны или горячую картошечку, а можно добавить в наваристый мясной соус. Вкусно будет по-всякому!

Кулинарные истории

В составе приготовленного нами салата один из ингредиентов – пастернак. О нем сегодня и расскажем. «Белые коренья» – таким таинственным названием нарекли три овоща: петрушку, сельдерей и пастернак. О петрушке и сельдерее все, в общем-то, наслышаны, а что мы знаем о пастернаке? Это белый большой корень, родственник моркови и петрушки. По форме он напоминает морковь, но более ароматный и пряный, может использоваться как пряность и в качестве корнеплода для гарниров и супов. Он содержит немало витаминов и минералов: в нем много калия, кремния, фосфора, есть крахмал, эфирные масла, клетчатка. Калорийность пастернака составляет 47 ккал на 100 г, поэтому его часто называют диетическим продуктом. Историки утверждают, что это растение знакомо людям с глубокой древности, при этом очень полезно для здорового питания.

Например, известно, что римский император Тиберий выписывал пастернак из Германии. Весьма вероятно, что за много веков до этого его привезли кельты из своих завоевательных походов на Восток — там данное растение высоко ценилось лекарями, предсказателями и магами. Они были уверены, что человек, который ест пастернак, видит вещие сны, становится умным, сердце его наполняется добротой и спокойствием, а здоровье укрепляется. В Древнем Риме пастернак считался у аристократов предметом роскоши. Благодаря сладкому ореховому вкусу, подслащенный мёдом, он служил отличной добавкой для всевозможных десертов.

В Европе времен эпохи Возрождения это растение было так же популярно, как сегодня обычный картофель, который в нашем рационе является едва ли не основным источником крахмала. А на его месте вполне мог быть пастернак. Корнеплоды пастернака были по достоинству оценены русскими гурманами еще в начале XX века, в дореволюционной России из него готовили легкие овощные блюда, которые входили в самые изысканные меню для парадных застолий и торжественных приемов.

Подготовила Елена Векслер

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