По банкам: готовим к зиме аджапсандали по-грузински

Теплый сентябрь продолжается, а значит, еще можно много чего вкусного и аппетитного закрыть в баночках на зиму. И сегодня мы приготовим вкуснейшее грузинское овощное блюдо под названием аджапсандали, а потом, как всегда, узнаем его историю.

Ингредиенты:

баклажаны – 1,5 кг;

помидоры – 750 г;

болгарский перец – 750 г;

лук – 500 г;

чеснок – 5 зубчиков;

перец острый стручковый – по вкусу;

растительное масло – 1 стакан;

томатная паста – 1 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус 9% – 1 ст. л.;

зелень кинзы – небольшой пучок.

Приготовление

Для начала тщательно вымоем овощи вместе с кинзой под проточной водой. У баклажанов удалим «хвостики» с обеих сторон, а затем нарежем кружочками толщиной около 7-8 мм. Теперь надо засыпать баклажаны крупной солью, перемешать и оставить на 20 минут – это позволит при обжаривании использовать меньше растительного масла.

Пока баклажаны «просаливаются», подготовим соус. У помидоров удалим места крепления плодоножки, порежем также кружочками или полукружками толщиной около 5-7 мм и поместим в небольшую кастрюлю, добавив томатную пасту, которая придаст готовому блюду более насыщенный цвет и характерную кислинку. Отправляем помидоры на плиту и, периодически помешивая, готовим на среднем огне около 20 минут. Они пустят сок, и у нас получится ароматный соус.

Накроем кастрюлю крышкой, снимем с огня и оставим настояться, а в это время займемся остальными овощами. Лук очистим, ополоснем и тонко нарежем. Каждый болгарский перчик разрежем пополам, удалим сердцевину, белые прожилки и нарежем тонкими полукольцами. Лучше использовать красный перец или плоды разных цветов – так блюдо будет выглядеть ярче и аппетитнее.

Тем временем баклажаны уже настоялись, можно ими заняться. Смоем соль холодной водой и хорошенько отожмем их. В сковороде разогреем растительное масло и обжарим кружочки баклажанов с двух сторон до золотистой корочки (делаем это порционно). В процессе обжаривания доливаем при необходимости масло. Готовые баклажаны выложим на салфетки – они впитают лишний жир.

Подготовленный болгарский перец обжарим в том же масле, которое осталось после баклажанов. Делаем это, периодически помешивая, до тех пор, пока перец не станет мягким. Затем снимаем его со сковороды и обжариваем лук до появления легкой румяности. Острый перчик нарезаем мелкими колечками и тоже слегка обжариваем, при этом количество его выбираем по вкусу: кто любит поострее – кладите больше.

Теперь соединяем все продукты в одной большой кастрюле, добавляем соль, сахар, нарезанную кинзу и чеснок, пропущенный через пресс, можно использовать немного сухого базилика, хмели-сунели. Соль надо добавлять порциями, чтобы не оказалось, что, согласно вашим вкусовым предпочтениям, 1 ст. л. будет много. Отправляем кастрюлю с овощами на плиту и готовим при среднем огне около 20-25 минут (содержимое должно постоянно слегка побулькивать). Периодически перемешиваем овощи, чтобы ничего не подгорело. В конце вливаем уксус и тушим еще 3-5 минут. И, наконец, раскладываем готовое содержимое кастрюли по стерильным баночкам, закатываем крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания, а потом убираем в прохладное место на хранение.

Наш аджапсандали готов! Невероятно ароматный, он очень вкусен как в холодном, так и в горячем виде, как самостоятельное блюдо или закуска, по типу икры намазанный на ломтик хрустящего багета, либо как гарнир к мясу и картофелю. Зимой можно наслаждаться!

Кулинарные истории

Аджапсандали — это блюдо, которое по легенде было придумано грузинскими пастухами сотни лет назад. Они готовили его на костре, обжаривая паприку и баклажаны, давили их, добавляли травы и специи, получая овощной соус. Блюдо помогало пастухам утолять голод на пастбищах. Позже аджапсандали стал популярен по всему Кавказу, сейчас это одно из самых известных грузинских блюд.

Название «аджапсандали» происходит от грузинского «аджапури» – «баклажан». Дословно «аджапсандали» с грузинского переводится как смесь различных ингредиентов, но есть версия, что на тюркских наречиях это значит «какая ты восхитительная». И оба перевода прекрасно подходят данному блюду. Есть много его вариаций, но главное – свежие, качественные овощи. Аджапсандали не только насыщает организм полезными веществами, он помогает сбалансировать диету и улучшить общее состояние организма.

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Подготовила Елена Векслер

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