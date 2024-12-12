Пневмония: виды, лечение, профилактика

О современном состоянии проблемы пневмонии рассказывает заведующий отделом хронических, воспалительных и аллергических болезней легких НИИ педиатрии и детской хирургии Пироговского университета, д.м.н., профессор Юрий Мизерницкий.

Как возникает пневмония?

Как правило, пневмония является бактериальным воспалением легких, развивающийся как осложнение после острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Поэтому так важно направить все усилия на профилактику и успешное преодоление ОРВИ, не пытаться перенести заболевание на ногах и серьезно отнестись к его лечению.

Частые ОРВИ, неблагополучная экологическая обстановка, наличие хронических болезней, дефицит витаминов, недостаточное питание, переохлаждение, воздействие табачного дыма и других неблагоприятных факторов способствуют возникновению пневмонии. Следует иметь в виду, что диагноз «пневмония» — клинико-рентгенологический, он обязательно требует рентгенологического подтверждения — выявления очаговых или инфильтративных теней на рентгенограмме легких.

Какие виды пневмонии различают?

В настоящее время принято различать пневмонию внебольничную (развившуюся вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации) и госпитальную (развившуюся спустя двое суток и более после поступления больного в стационар). Такое разделение важно, поскольку у болезней разные возбудители, и, следовательно, требуется разное лечение.

Также есть разделение по объему поражения ткани легких: бывает очаговая, сегментарная, долевая пневмония. Основными возбудителями внебольничной пневмонии являются пневмококк и гемофильная палочка, против которых имеются действенные антибиотики, в первую очередь полусинтетические пенициллины (аминопенициллины). Госпитальную пневмонию, как правило, вызывают бактерии, уже устойчивые к большинству известных антибиотиков. Среди основных возбудителей — синегнойная палочка, кишечная палочка, протей, золотистый стафилококк. Следует отметить, что поражение легких при инфекции COVID-19, строго говоря, пневмонией не является.

Можно ли обезопасить себя от пневмонии?

Наиболее действенной мерой профилактики считается вакцинация от пневмококка и гемофильной палочки. Широкое внедрение этого способа защиты считается наиболее значимым и эффективным в деле ликвидации пневмонии. Важно предупреждение ОРВИ, то есть ограничение контактов в эпидемический сезон, мытье рук и ношение масок, прием поливитаминов, закаливание, использование профилактических медикаментозных средств.

Материал предоставлен пресс-службой Пироговского университета

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