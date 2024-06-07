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Плохое самочувствие водителя привело к смертельному ДТП под Таганрогом

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Женщина потеряла управление и выехала на «встречку».

Новости Таганрога

Жертвой очередного ДТП на трассе под Таганрогом сегодня стала 35-летняя женщина. Днем, около 14 часов, на 40 км + 300 м автодороги «Новороссия» 35-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», по предварительным данным, двигаясь в сторону Таганрога, почувствовала себя плохо, потеряла контроль за дорожной обстановкой и выехала на полосу встречного движения, сообщает ГИБДД по Ростовской области.

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Фотон Ауман», в результате его отбросило на обочину, а женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Пассажирка «Хендэ Солярис» — 65-летняя женщина — с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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