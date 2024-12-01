Плановые отключения электроэнергии пройдут в Таганроге с 2 по 5 декабря

С 2 по 5 декабря в Таганроге энергетики продолжат плановые работы на электросетях. С графиком отключения энергоснабжения жителей знакомит глава города Светлана Камбулова.

Так, 2 декабря с 9 до 17 часов без электричества останутся: 15-я, 16-я, 17-я аллеи; ул. Чеботарская, 2-48, 1-37; ул. Доменская, 2-32, 1-37; ул. Подгорная, 4-58, 3-55; пер. Б. Садовый, 37-49; пер. Южный, 1-27, 2-26; ул. Портовая, 54-88, 63-83; ул. Советская, 1-53, 4-40; ул. Разинская, 2-6, 1-7; ул. Конторская, 1-17, 2-18; пер. Песочный, 1-7, 2-6; ул. Морская, 2-34, 3-39; пер. Кривой, 4-8, 1-7.

3 декабря с 9 до 17 часов без света будут: 21-Мариупольский пер., 1-17б; 20-й Мариупольский пер., 1-20; 19-й Мариупольский пер., 1-20; 18-й Мариупольский пер., 1-39; 17-й Мариупольский пер., 1-56; 16-й Мариупольский пер., 1-40; 15-й Мариупольский пер., 1-28; ул. Таврическая, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43; ул. Бериева, 1-10; ул. Паустовского, 1-57; ул. Шолоховская, 4-28; ул. Ф. Раневской, 1-9; ул. Семейная, 9-11; ул. В. Ткачука, 7-12; пер. Б. Садовый, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6.

5 декабря с 9 до 17 часов электроэнергию отключат в домах по: 2-му Линейному проезду, 61-71, 144-166; плщ. 15-й Садовой, 3-11, 4-14; ул. М. Жукова, 45-169, 146-166; 3-му Линейному проезду, 145-165, 64-70; 4-му Линейному проезду, 65-71, 148-168; ул. 3-й Линии, 145-165, 160-180; пер. 10-му Новому, 23-75, 8-36; пер. 11-му Новому, 39-41, 67-75, 36-42, 66-80.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото Россети Юг (из архива)